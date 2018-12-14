На выборах губернатора победил врио главы Приморья Олег Кожемяко

14:26 | 17.12.2018

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки всех протоколов участковых комиссий побеждает в повторных губернаторских выборах, набрав 61,88% голосов избирателей, передает «Интерфакс». В повторных выборах также участвовали Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР. Андрейченко набрал 25,16%, Тимченко — 5,17%, Чемерис — 3,8%.



Как напоминает «Эхо Москвы», итоги двух туров в сентябре отменили из-за нарушений. Главный оппонент властей коммунист Андрей Ищенко сначала остался без поддержки партии, а позже не прошел муниципальный фильтр, поэтому накануне в выборах не участвовал.