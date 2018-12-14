Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

14:21 | 17.12.2018

Люблинский суд Москвы нашёл недостатки в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, истцу предоставлен срок для их устранения. В суде заявили, что иск не соответствует требованиям статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.



Как напоминает gazeta.ru, иск был подан 11 декабря. В исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и не соответствующими действительности. Истец просит взыскать с ответчика 1 млн руб.



Как напоминает РБК, в августе Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что Росгвардия закупала продукты по завышенным ценам. По утверждению оппозиционера, в число участников коррупционной схемы входили Золотов и крымский мясокомбинат «Дружба народов».