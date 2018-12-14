Три человека погибли в результате обрушения крыши здания в Дзержинском

14:16 | 17.12.2018

Жертвами обрушения крыши здания в Дзержинском, по последним данным подмосковного отделения МЧС, стали три человека, передает АГН «Москва». Кровля в производственном здании на заводе железобетонных изделий рухнула 17 декабря, в 09:55. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.



По словам главы города Дзержинский Виталия Панаморенко, инцидент произошел из-за падения холодильника. «Это большой холодильник рухнул. Это большая закрытая частная территория, там работают все службы. Предварительно что-то говорить сложно. Больших снегопадов не было, чтобы на снег грешить. Там МЧС работает, службы наши», – сказал Панаморенко.