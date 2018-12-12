Турецкие вооружённые силы могут войти в сирийский Манбидж

16:46 | 14.12.2018

Турецкие вооружённые силы войдут в сирийский Манбидж, если его не покинут курдские формирования, заявил президент Турции Эрдоган. «США нам пообещали, что выведут из Манбиджа террористическую группировку. Но до сих пор не вывели. Тогда мы им открыто сказали, что если вы сами это не сделаете, то мы войдем в Манбидж и сами справимся», - сказал Эрдоган.



12 декабря представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что проведение Турцией односторонних военных операций на северо-востоке Сирии является недопустимым, сообщает iz.ru.