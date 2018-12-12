В Лондоне ограбили дом Пола Маккартни

16:28 | 14.12.2018

Дом одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни в Лондоне ограбили. Об этом сообщает телеканал Sky News. В полиции британской столицы утверждают, что никто не пострадал и пока что никто не арестован. «Мы приехали на вызов и обнаружили следы взлома», — рассказали правоохранители.



Как отмечает life.ru, пресс-секретарь певца отказался ответить на вопрос о том, находились ли сам Маккартни и его третья супруга Нэнси Шевелл в британской столице в момент, когда в доме были неизвестные. Отмечается, что пока никто не арестован.