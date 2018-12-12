16:17 | 14.12.2018

Минздрав предложил увеличить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Сообщение ведомства о начале подготовки соответствующего законопроекта размещено на сайте правовой информации. Планируемый срок вступления документа в силу — январь 2020 г., передают «Ведомости».



«В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму употребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.



Как напоминает iz.ru, в июле законопроект о повышении возраста продажи алкоголя, внесенный в Госдуму сенатором Антоном Беляковым, был отклонен. По мнению российских парламентариев, он противоречит конституционным правам граждан, а также может спровоцировать рост продаж контрафактной продукции.