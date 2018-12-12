Россия и мир
16:12 | 14.12.2018
Песков прокомментировал заявление Кадырова о финансировании Чечни
«Это скорее вопрос к правительству. Но вместе с тем главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — заявил Песков.
Как напоминает lenta.ru, 13 декабря Кадыров прокомментировал отчет Счетной палаты относительно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа. «Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — заявил он.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:13 | 14.12.2018
В Перми строится каток у «МиГа на взлете»
17:08 | 14.12.2018
Экспертный совет при Шарташском лесопарке сформируют до февраля
16:57 | 14.12.2018
Зауральский арматурный кластер объединится с аналогичными секторами из соседних регионов
16:41 | 14.12.2018
На Уралмаше «ГАЗель» сбила 10-летнюю девочку
16:16 | 14.12.2018
Екатеринбуржца, выбросившего с балкона соседскую собаку, накажут обязательными работами
15:45 | 14.12.2018
Суд вынес приговор бывшему начальнику ОВД Полевского
15:42 | 14.12.2018
Предприниматель из Екатеринбурга обманул поставщиков на 11 млн рублей
14:54 | 14.12.2018
На Среднем Урале синоптики продлили предупреждение о смоге
14:37 | 14.12.2018
В уральскую колонию пытались передать телефоны в консервных банках
14:29 | 14.12.2018
Директор департамента Минэкономразвития РФ: «Пермский край – лидер в цифровизации»
14:22 | 14.12.2018
Екатеринбуржцев просят оценить качество ремонта дорог в 2018 году
13:51 | 14.12.2018
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в покушении на убийство женщины
13:48 | 14.12.2018
Житель Прикамья отправился в колонию за неуплату алиментов
13:09 | 14.12.2018
Утвержден график работы пермских ЗАГСов в каникулы
12:52 | 14.12.2018
В Нижнем Тагиле жителям вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры
12:26 | 14.12.2018
Данила Трубинов назначен советником губернатора Свердловской области
12:09 | 14.12.2018
Пермская прокуратура проведет горячую линию по противодействию коррупции
12:07 | 14.12.2018
В Свердловской области, как и по всей России, дан старт Году театра
11:58 | 14.12.2018
Губернатор Максим Решетников открыл Год театра в Прикамье
11:32 | 14.12.2018
На Урале из-за задержек зарплаты на одном из предприятий возбуждено уголовное дело
11:18 | 14.12.2018
Начальник СвЖД Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки
11:02 | 14.12.2018
В 2019 году в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН»
11:00 | 14.12.2018
Зауралец пойдет под суд за избиение любовницы и сотрудника полиции
10:46 | 14.12.2018
Погода в Перми будет переменчивой
10:17 | 14.12.2018
Ольгу Глацких предлагают сделать депутатом Госдумы
10:05 | 14.12.2018
Государственная служба ритуальных услуг в Москве вышла в онлайн
09:20 | 14.12.2018
Ледовый городок в следующем году могут перенести в Исторический сквер
01:01 | 14.12.2018
Оценку деятельности «ФГК» дадут в Следственном комитете
21:54 | 13.12.2018
Суд аннулировал протокол на екатеринбургского журналиста, задержанного во время митинга
21:37 | 13.12.2018
Мюзикл Свердловской музкомедии представят за рубежом
20:48 | 13.12.2018
В Екатеринбурге хотят построить храм во имя Николая Чудотворца
20:02 | 13.12.2018
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла авария
19:52 | 13.12.2018
Единый региональный оператор «Теплоэнерго» информирует о заключении договоров на сбор и вывоз ТКО
19:39 | 13.12.2018
Пермяков приглашают на лесные прогулки
19:21 | 13.12.2018
Игорь Субботин назначен заместителем главы администрации Перми