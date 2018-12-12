Песков прокомментировал заявление Кадырова о финансировании Чечни

16:12 | 14.12.2018

Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя слова главы Чечни Кадырова о необходимости большего финансирования региона, назвал подобные рода просьбы нормальной практикой.



«Это скорее вопрос к правительству. Но вместе с тем главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — заявил Песков.



Как напоминает lenta.ru, 13 декабря Кадыров прокомментировал отчет Счетной палаты относительно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа. «Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — заявил он.