ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта

16:07 | 14.12.2018

Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых, сообщил регулятор. Это уже второе повышение ставки в 2018 году — впервые с 2014 года регулятор повысил ставку в сентябре, на 0,25 п.п.



Как отмечает regnum.ru, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение повышенных инфляционных рисков.