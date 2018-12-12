Глава Минздрава Скворцова заявила, что россияне питаются нерационально

13:20 | 14.12.2018

Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.



Скворцова отметила, что ожирением страдают 25 процентов женщин и 27 процентов мужчин в возрасте 35-40 лет, причем рост распространенности ожирения у мужчин вырос в два раза. В возрасте 55-64 лет избыточный вес выявляется у 36 и 52 процентов соответственно, передает lenta.ru. При этом, по словам министра, более 41% раковых заболеваний вызваны избыточным весом.