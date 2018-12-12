ЦБ РФ отозвал лицензию у «Рунэтбанка»

13:12 | 14.12.2018

Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Рунэтбанка» из-за решения уполномоченного органа кредитной организации о добровольной ликвидации.



По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 468-е место в банковской системе РФ.