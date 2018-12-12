В США начали расследование в связи с расходами Трампа на инаугурацию

13:04 | 14.12.2018

В США прокуроры ведут уголовное расследование по факту расходов американского президента Дональда Трампа на церемонию инаугурации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Прокуратура подозревает, что в обмен на финансирование мероприятия Белый дом мог пойти на уступки спонсорам. В газете отметили, что в данный момент расследование находится на ранней стадии.



Как напоминает «Эхо Москвы», на церемонию инаугурации была потрачена рекордная сумма в размере 107 миллионов долларов. Четверть этих средств предоставила компания WIS Media Partners близкой подруги жены Трампа Стефани Уинстон Уолкофф. По информации The Wall Street Journal, администрация президента США могла пойти на ряд политических уступок и принять выгодные для спонсоров кадровые решения в обмен на финансирование инаугурации.