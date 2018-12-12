Большинство стран ЕС не будут вводить санкции против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе

12:59 | 14.12.2018

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы, передает РИА «Новости».



При этом в заявлении подчеркивается, что «применению Россией военной силы» в Керченском проливе «нет оправдания», это нарушение международного права, что вызывает крайнюю озабоченность Евросоюза. И он в качестве ответа намерен оказывать поддержку пострадавшим районам Украины. Страны ЕС также потребовали немедленного освобождения всех 24 украинских моряков, сообщает «Эхо Москвы».