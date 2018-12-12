Сенат США возложил ответственность за смерть Хашукджи на принца Саудовской Аравии

12:55 | 14.12.2018

Сенат США в четверг принял резолюцию, из которой следует, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд виновен в гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости». Резолюция была принята единогласно. Документ требует, чтобы Саудовская Аравия привлекла к ответственности любого, кто несет ответственность за смерть журналиста.



Как напоминает 360tv.ru, Джамаль Хашукджи пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в стамбульское генконсульство Саудовской Аравии. Эр-Рияд после нескольких недель отрицания вынужден был признать факт убийства. Его расследование ведут турецкие следователи, которые уверены в том, что ликвидация была спланирована заранее.