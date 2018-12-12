По данным ФСИН, число заключённых в России снизилось до исторического минимума

12:35 | 14.12.2018

Количество осужденных в российских колониях достигло своего исторического минимума. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).



«В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017-м — 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осуждённых», — говорится в сообщении. Только за последние 10 лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек, добавили во ФСИН.