В США на 75-м году жизни умерла актриса Сондра Локк

12:31 | 14.12.2018

Актриса и режиссёр Сондра Локк скончалась на 75-м году жизни, сообщает портал Radar Online. Локк умерла 3 ноября в своём доме в Лос-Анджелесе после тяжёлого онкологического заболевания.



Как отмечается, она снималась во многих картинах с участием Клинта Иствуда, в частности, исполнила главную роль в фильме «Джоси Уэйлс — человек вне закона», где он выступал в качестве режиссера. Во время съемок между ними завязались отношения, которые продлились почти 15 лет, передает gazeta.ru. В 1990 году пара со скандалом рассталась.