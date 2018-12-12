Россия и мир
12:27 | 14.12.2018
Акция протеста в Будапеште закончилась столкновениями с полицией
Как напоминает «Интерфакс», первоначально демонстранты мирно прошествовали через центр города, но затем вышли на площадь Лайоша Кошута перед парламентом и, проигнорировав призывы сохранять спокойствие, начали закидывать охранявших здание парламента полицейских бутылками с зажигательной смесью. При этом участники акции протеста выкрикивали лозунги против премьер-министра Орбана.
© «Вечерние Ведомости»
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