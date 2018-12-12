Акция протеста в Будапеште закончилась столкновениями с полицией

12:27 | 14.12.2018

Столкновения манифестантов с полицией произошли в ночь на пятницу перед зданием парламента в Будапеште, передает сербская радиостанция Б02. Беспорядками обернулась акция против изменений в трудовое законодательство. В демонстрации участвовали несколько тысяч человек.



Как напоминает «Интерфакс», первоначально демонстранты мирно прошествовали через центр города, но затем вышли на площадь Лайоша Кошута перед парламентом и, проигнорировав призывы сохранять спокойствие, начали закидывать охранявших здание парламента полицейских бутылками с зажигательной смесью. При этом участники акции протеста выкрикивали лозунги против премьер-министра Орбана.