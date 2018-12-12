Посол США назвал прилетевшие в Венесуэлу Ту-160 музейными экспонатами

12:22 | 14.12.2018

Российские военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, — это скорее музейные экспонаты, заявил посол США в Колумбии Кевин Уитакер. «Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — заявил дипломат в эфире радио RCN, пишет «РИА Новости».



10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил, напоминает lenta.ru. При этом дипломат добавил, что Соединенные Штаты следят за нахождением самолетов в Венесуэле.