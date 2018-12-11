В Анкаре задержали трех человек в связи с крушением скоростного поезда

17:16 | 13.12.2018

Полиция задержала трех человек в рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре. Об этом сообщает телеканал NTV. Правоохранительные органы подозревают задержанных в халатном отношении к служебным обязанностям.



Как напоминает РИА «Новости», утром в четверг в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Ранее сообщалось о девяти погибших и 84 пострадавших, 34 из которых госпитализированы.