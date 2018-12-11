Израильская армия блокировала столицу Палестины

17:13 | 13.12.2018

Израильская армия взяла под контроль все въезды и выезды из фактической столицы Палестины — города Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Это произошло после того, как в ее окрестностях убили двух граждан еврейского государства, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает РИА «Новости».



Ранее неизвестные боевики открыли огонь по автобусной остановке, в результате чего погибли двое израильтян. Военные начали розыск нападавших. Напомним, в Рамаллахе находится резиденция главы Палестины Махмуда Аббаса, ряд органов власти и иностранные миссии.