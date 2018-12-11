Япония в 2020 году планирует вызвать искусственный метеоритный дождь

17:08 | 13.12.2018

Япония планирует вызвать искусственный метеоритный дождь. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую компанию ALE. Отмечается, что японское космическое агентство JAXA намерено в январе 2019 года запустить ракету-носитель «Эпсилон-4» и вывести на орбиту спутник. В него будут загружены 400 металлических шариков, диаметр каждого из которых не превышает одного сантиметра. Предполагается, что весной 2020 года они будут выпущены и при вхождении в плотные слои атмосферы будут сгорать и вызовут эффект метеоров, сообщает regnum.ru.