Депутаты и сенаторы хотят ввести в России наказание за публикации с неуважением к власти

16:56 | 13.12.2018

В Государственную думу внесён законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу, передает russian.rt.com. Авторами проекта закона выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Клишас, сенатор Бокова и депутат нижней палаты Вяткин.



Как отмечает gazeta.ru, в законопроекте говорится, что распространение в Сети информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к государству и органам госвласти, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.