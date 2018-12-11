Главврача горбольницы Благовещенска уволили за перевязку пациентов скотчем

16:44 | 13.12.2018

Главврач горбольницы Благовещенска, где пенсионерку после операции перевязали скотчем из-за нехватки лейкопластыря, уволен с занимаемой должности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.



В региональном Минздраве заявили, что подобные действия недопустимы, но также сообщили о нехватке перевязочных материалов. В ведомстве подчеркнули, что вина главврача в том, что он неправильным образом распределил имеющиеся в учреждении запасы лейкопластыря, передает lenta.ru.



Ранее в СМИ появилась информация о перевязанной скотчем женщине, которой сделали операцию. О произошедшем сообщила дочь 63-летней пациентки, которой удалили желчный пузырь. Она рассказала, что врачи объяснили подобное решение отсутствием лейкопластыря, отмечает govoritmoskva.ru.