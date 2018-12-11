Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении украинской журналистки из России

16:39 | 13.12.2018

Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур (Бойко). Её депортировали на основании части 3.1 статьи 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания»).



Сама журналистка признала в суде вину, однако попросила не выдворять её с территории РФ, поскольку Служба безопасности Украины расследует против неё два уголовных дела и агенты украинской спецслужбы преследуют её, передает MK.ru.