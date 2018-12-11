МИД России объявил словацкого дипломата персоной нон грата

16:35 | 13.12.2018

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, сообщила официальный представитель МИД РФ Захарова, сообщает «Интерфакс». Послу Словакии вручена соответствующая нота, добавила она.



Как отметила Захарова, это стало ответом на высылку словацкими властями представителя военного атташата посольства России в Братиславе. Как отмечает РБК, военная разведка Словакии пришла к выводу, что российский дипломат собирал некие секретные данные, касающиеся как Братиславы, так и НАТО.