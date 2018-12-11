Кадыров попросил еще больше денег для процветания Чечни

16:30 | 13.12.2018

Глава Чеченской Республики Кадыров отреагировал на отчет Счетной палаты касательно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа. Кадыров уверен, что достигнуть большего ему помешали недостаток денег и излишнее внимание к региону, сообщает «Интерфакс».



«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по [федеральной целевой] программе нам необходимые средства выделили – мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», – сказал Кадыров.



Счетная палата ранее признала неудовлетворительной работу по развитию Северного Кавказа. Ведомство Кудрина настаивает, что ни одна из целей создания «Корпорации по развитию Северного Кавказа» не достигнута, а убытки от деятельности оцениваются в три миллиарда рублей, отмечает lenta.ru.