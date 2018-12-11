Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит Сбербанку большой убыток

16:26 | 13.12.2018

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток. По словам Грефа, Сбербанк заплатит по ней клиентам 25 млрд руб. Несмотря на это, банк продолжит развивать эту программу, а вводить кешбэк не будет, отметил Греф, передают «Ведомости».



«Мы пока не планируем переходить просто на кешбэк. Почему? Первое, мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом того, о чем я сказал раньше: с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным», – сказал Греф.