Захарова заявила, что Киев готовит наступление в Донбассе на мариупольском направлении

16:05 | 13.12.2018

Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова, передает «Интерфакс». По её словам, для этого планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку.



Напомним, с 26 ноября на Украине действует военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе с задержанием трех кораблей ВМС Украины.