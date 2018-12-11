В Пентагоне указали Турции на «неприемлемость» односторонних военных действий в Сирии

12:28 | 13.12.2018

Военные действия Турции на сирийской территории, осуществляемые в одностороннем порядке, неприемлемы, заявил РИА «Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.



В среду президент Турции Эрдоган заявил о скором начале военной операции против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Турецкий лидер подчеркнул, что целью Анкары является достижение мира в этом регионе, а действия Турции не направлены против американских военных, отмечает iz.ru.