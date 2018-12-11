Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

12:16 | 13.12.2018

Юрист Майкл Коэн, экс-адвокат президента США Дональда Трампа, осужден на три года за серию преступлений, включая финансовые нарушения во время президентской кампании и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США. Как сообщает Би-би-си, также Коэн оштрафован на $2 млн.



«Я приговариваю вас к 36 месяцам тюрьмы за нарушения закона о финансировании избирательной кампании... и к двум месяцам тюрьмы за ложные показания конгрессу», – сказал судья Уильям Пули.



Как отмечает «Эхо Москвы», выступая с последним словом, Майкл Коэн раскаялся перед судом со слезами на глазах, но заявил, что с момента начала работы на Трампа в 2006 году он жил в «личном и ментальном заточении» и что «слепая преданность» боссу «привела его к тому, чтобы выбрать дорогу тьмы вместо света».