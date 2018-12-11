Установлены личности напавших на полицейских в Ингушетии

12:08 | 13.12.2018

Личности двух напавших на полицейских в Назрани установлены. Как сообщили в силовых структурах региона, оба они были жителями Ингушетии.



Спецоперацию провели около 18:00 в одном из торговых центров города. Силовики преследовали подозреваемых в причастности к терроризму. Уходя от преследования, один из преступников бросил в оперативников гранатой. В результате взрыва тяжёлые ранения получили двое росгвардейцев. После этого оперативники ликвидировали напавших, передает MK.ru.



Пострадавшие силовики находятся в удовлетворительном состоянии, ранения оказались не опасными для жизни, сообщала «Газета.ru».