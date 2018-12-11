В Турции создано космическое агентство

11:54 | 13.12.2018

Космическое агентство создано в Турции, текст указа президента Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete. Финансироваться новое ведомство будет за счет государственных средств. В цели агентства будет входить в том числе «разработка и реализация Национальной космической программы» страны.