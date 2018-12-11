Полиция Австрии пока не подтверждает обвинения в адрес российских биатлонистов

11:45 | 13.12.2018

Полиция австрийской федеральной земли Тироль пока не может подтвердить сообщения о том, что группе российских биатлонистов предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, сообщил РИА Новости представитель полиции. По словам официального представителя земельного управления полиции Тироля Штефана Эдера, какие-либо сведения могут появиться только утром.



Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция нагрянула в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене из-за допинга. По его словам, спортсменам, тренерам, врачам и массажистам были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году, передает sport24.ru. В списке обвиняемых оказались тренер Александр Касперович, а также биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.