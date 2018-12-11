11:36 | 13.12.2018

Тереза Мэй сохранила за собой пост премьер-министра Великобритании — ее однопартийцы проголосовали за то, чтобы сохранить ей должность. «За» выступили 200 консерваторов, «против» проголосовали 117, сообщает The Guardian. После голосования премьер-министр сказала: «Я благодарна за поддержку и прислушиваюсь к тем из однопартийцев, кто выступил против меня».



Как напоминает "Эхо Москвы", голосование по поводу вотума запустили после писем 48 парламентариев-консерваторов, заявивших о недоверии партийному лидеру. Поводом для недовольства в партии послужили положения соглашения с ЕС о Brexit, которое предлагала утвердить Мэй.