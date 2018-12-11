В Московском театре сатиры обнаружили труп мужчины

11:19 | 13.12.2018

В здании столичного Театра сатиры нашли тело мужчины, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полицейские не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Установлено, что скончавшийся мужчина был 1970 года рождения. По данному факту ведется проверка.