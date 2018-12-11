11:10 | 13.12.2018

По предварительным данным, в результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли четыре человека, ещё 43 получили ранения, сообщает телеканал NTV. Причиной крушения скоростного поезда в Анкаре стало его столкновение с маневровым локомотивом, говорится в заявлении Минтранса Турции. После столкновения поезд сошел с рельсов, задев путепровод. Из-за удара на состав обрушился пешеходный мост.