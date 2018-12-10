В МВД опровергли данные о том, что полицейским запретили ходить на рэп-концерты

16:07 | 12.12.2018

Министерство внутренних дел России в среду опровергло сообщения о том, что сотрудникам ведомства запретили ходить на рок-, панк- и рэп-концерты, передает РИА «Новости».



Ранее некоторые СМИ сообщили о «директиве» министра внутренних дел, которая запрещает полицейским ходить на рок- и рэп-концерты. Речь шла о концертах, на которых можно услышать призывы к анархии и оскорбления в адрес органов правопорядка.



«Указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось», — заявили в пресс-службе ведомства.