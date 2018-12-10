В немецком городе Верль на дорогу вылилась тонна шоколада

15:59 | 12.12.2018

В немецком городе Верль из-за аварии на кондитерском предприятии на улицу вылилась тонна сырья, образовав «плитку» размером около 10 кв. метров. В результате дорогу пришлось перекрыть на два часа, пока специалисты расчищали ее от шоколадной массы. «Это мелочь. Ущерб оказался небольшим», — рассказал руководитель фабрики Маркус Лаки.