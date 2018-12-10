Госдума приняла в третьем чтении закон о любительской рыбалке

15:54 | 12.12.2018

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о любительском рыболовстве. Документ устанавливает право на свободную и бесплатную ловлю рыбы в России, передает «Вести.ру».



Ограничения, согласно документу, вводятся на подводную охоту в местах отдыха. Также запрещена рыбалка с помощью химических веществ, взрывчатки и электротока. Наконец, вводится понятие «суточная норма улова», чтобы снизить нагрузку на водоемы около крупных населенных пунктов, сообщает РБК.