Российские космонавты во время выхода в открытый космос обследовали обшивку «Союза МС-09»

15:45 | 12.12.2018

«Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Рогозин. «Он крайне важен для завершения всех следственных действий и установления причин повреждения корабля», — добавил глава «Роскосмоса». Накануне космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос обследовали обшивку «Союза МС-09».



Как напоминает iz.ru, 30 августа на орбитальной станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля обнаружили отверстие. Вечером того же дня пробоина была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, а давление на МКС стабилизировалось. Позднее представители ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще при сборке в цехе в Королеве.