В Роскомнадзоре пригрозили заблокировать Google в РФ

15:39 | 12.12.2018

В случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил «Интерфаксу» замглавы Роскомнадзора Субботин. Он уточнил, что в рамках действующего законодательства за отказ фильтровать выдачу предусмотрен штраф.



Закон, обязующий поисковики учитывать требования российского реестра запрещенной информации, вступил в силу с 1 октября. 11 декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. за его нарушение, передает РБК.