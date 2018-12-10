Суд в Китае приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек

15:35 | 12.12.2018

Суд в Китае после открытого судебного процесса вынес смертный приговор мужчине, который умышленно сбил насмерть автомобилем 15 человек, передает ren.tv.



Инцидент произошел 12 сентября этого года. Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань, в результате погибли 15 и пострадали 43 человека. Водитель Ян Цзаньюнь был немедленно задержан. Позже выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и пошел на этот шаг, чтобы отомстить обществу за свою сложную судьбу, напоминает РИА «Новости». Мужчина признал свою вину.