13:50 | 12.12.2018

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».



В соответствии с действующим законом накопительная часть пенсии (6% от заработной платы россиян) не формируется до конца 2020 года. При этом все средства, которые поступают в Пенсионный фонд России (ПФР), направляются на «финансирование страховой части трудовой пенсии», то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года. Теперь она будет действовать до 2021 года, напоминает РБК.