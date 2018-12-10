Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей

13:47 | 12.12.2018

Журнал Forbes назвал 11 самых высокооплачиваемых писателей в 2018 году. В общей сложности им удалось продать 24,5 млн книг в США и заработать $283 млн.



Первое место в рейтинге занял Джеймс Паттерсон – ему удалось заработать 86 миллионов долларов. Известность пришла к нему благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе.



Второе место в рейтинге Forbes заняла автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Издание отмечает, что за выбранный период она заработала $54 млн, что на $41 млн меньше, чем в прошлом году — тогда писательница заняла первое место в рейтинге. В США было продано 2,7 млн копий ее романов. На третьем месте — Стивен Кинг, заработавший $27 млн, сообщают «Ведомости».



Отмечается, на седьмой строчке разместился журналист Майкл Вулф, выпустивший книгу «Огонь и ярость» об администрации президента США Дональда Трампа.