Три человека погибли в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге

13:42 | 12.12.2018

Три человека погибли и тринадцать получили ранения в результате стрельбы в центре французского города Страсбург. Неизвестный открыл огонь по толпе в районе rue des Orfèvres (улица Орфевр) на одной из рождественских ярмарок.



Преступник открыл огонь из автоматического оружия около 8 вечера по местному времени, когда на рождественском базаре было особенно многолюдно. По рассказам очевидцев, которые приводит агентство Франс Пресс, была серия выстрелов, началась паника. Преступник скрылся с места происшествия на угнанном такси, передает «Эхо Москвы».



Как сообщил глава МВД Франции, личность стрелка установлена, 29-летний Шериф Ш. числился в списке лиц, представляющих большую угрозу для общества. Правительство объявило наивысший уровень террористической опасности.



Кроме того, отмечается, что за несколько часов до происшествия сотрудники национальной жандармерии должны были арестовать молодого человека по подозрению в попытке убийства. Но сделать этого не удалось, поскольку мужчину не застали дома. Во время обыска в его квартире нашли гранаты, пишет газета «Паризьен».