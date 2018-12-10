В Японии символом 2018 года стал иероглиф «бедствие»

13:33 | 12.12.2018

В Японии символом 2018 года, по результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, стал иероглиф «бедствие». Как пояснили в ассоциации, этот иероглиф ассоциируется с июньским землетрясением во втором по величине городе страны Осаке (тогда погибли пять человек, пострадали более 400), а также с сильными наводнениями в ряде регионов страны в июне и июле (от них погибли более 200 человек), передает РБК.



Символ выбирают в Японии с 1995 года. Как правило, он связан с главными событиями, произошедшими за год.