В ФСБ сообщили о задержании участника банды террориста Шамиля Басаева

13:27 | 12.12.2018

Задержан еще один член банды террориста Шамиля Басаева, принимавший участие в нападении на позиции Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Шамиля Казбулатова задержали на Ставрополье, его обвинили в мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.



Как напоминает gazeta.ru, нападение произошло в 2000 году в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате столкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.