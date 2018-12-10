Задержанную в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу выпустят под залог

13:17 | 12.12.2018

Суд в Канаде принял решение освободить под залог Мэн Ваньчжоу — финансового директора Huawei и дочь основателя китайского IT-гиганта Жэня Чжэнфэя. Сумма залога составляет 10 млн канадских долларов ($7 млн), из которых 7 млн ($5,2 млн) должны быть выплачены наличными. Топ-менеджер также должна носить электронный браслет и сдать паспорта.



Напомним, Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря в Канаде по запросу США, где ее подозревают в организации сделок с Ираном в обход американских санкций.