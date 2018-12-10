Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится импичмента

13:04 | 12.12.2018

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что не беспокоится по поводу возможного импичмента, так как не сделал «ничего плохого». По его словам, если же это произойдет, то народ взбунтуется, поскольку именно Трамп вывел американскую экономику на невиданный доселе уровень.



О том, что Трамп боится объявления ему импичмента после того, как демократы начнут контролировать нижнюю палату парламента, со ссылкой на источник сообщал телеканал CNN.