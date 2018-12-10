Президент Украины Пётр Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

12:47 | 12.12.2018

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией. Отвечая на вопрос ведущей, Порошенко на английском языке обвинил российских военных, что они намеренно атаковали его моряков в нейтральных водах и открыли прицельный огонь по катерам, передает РБК.



«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил Порошенко. Он также пообещал «продолжать борьбу, чтобы вытащить украинских моряков из тюрем России».