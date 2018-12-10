В Армении по подозрению в убийстве женщины задержали военнослужащего российской базы в Гюмри

17:52 | 11.12.2018

Военнослужащий российской базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает Aysor со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.



По информации издания, 3 декабря в Гюмри избили 57-летнюю женщину, которая работала дворником. Она скончалась по дороге в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Местные СМИ сообщили о возможной причастности к убийству военнослужащего российской военной базы. После этого посольство России в Армении выступило с заявлением, в котором содержалось опровержение информации о причастности российского гражданина к преступлению.